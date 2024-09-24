Новый ИИ повысил точность прогнозов клинических испытаний лекарств

Ученые из Стэнфордского университета и Политехнического института Ренсселера разработали усовершенствованную модель искусственного интеллекта (ИИ) для повышения точности прогнозов одобрения клинических испытаний.

© Ferra.ru

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Health Data Science. Модель использует новую методику, позволяющую учитывать неопределенность и повышать интерпретируемость результатов.

Предсказание успешности клинических испытаний имеет решающее значение для оптимизации ресурсов и улучшения разработки новых терапий. Новая модель, основанная на селективной классификации и интегрированная с сетью иерархических взаимодействий (HINT — Hierarchical Interaction Network), позволяет более надежно прогнозировать исходы испытаний, особенно на ранних стадиях.

В экспериментах новая модель продемонстрировала улучшение на 32,37% в прогнозах для клинических испытаний первой фазы и 21,43% для второй фазы. Ученые планируют продолжать работу над моделью, чтобы более точно имитировать клинические испытания и исследовать новые приложения в разработке лекарств.