Эксперт заявила, что роль генетики в медицине растет

С каждым годом все большее значение в современной медицине приобретает генетика. Эта наука изучает закономерности передачи болезней от поколения к поколению и разрабатывает способы борьбы с наследственными патологиями.

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Глава спецпроекта «Молекулярная генетика» академии «Биогениус» Варвара Юхина рассказала о роли генетики в медицине.

Она отметила, что генетика играет ключевую роль в современной медицине, значительно расширяя возможности диагностики, лечения и профилактики множества болезней. Исследования в этой сфере позволяют установить генетические мутации, приводящие к развитию серьезных недугов, среди которых рак, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и наследственные расстройства.

Юхина в беседе с «Южным Федеральным» отметила, что благодаря созданию генетических тестов можно с высокой точностью оценить предрасположенность к различным болезням.

По словам эксперта, человек сталкивается с генетическим тестированием с первых дней жизни: в большинстве регионов РФ проводится генетический скрининг новорожденных на пять наследственных и врожденных заболеваний: фенилкетонурии, гипотиреоза, галактоземии, адреногенитального синдрома и муковисцидоза.

Кроме того, есть доступные тесты к ряду основных онкогенных мутаций. К примеру, мутации в генах BRCA1 и BRCA2 существенно повышают риск развития рака молочной железы и яичников. Благодаря тесту врачи могут предложить пациентам профилактические меры: регулярные обследования или операцию, что снижает вероятность развития онкологии.

Юхина подчеркнула, что фармакогенетика позволяет подобрать лекарства с учетом индивидуальных генетических особенностей пациента, что повышает эффективность лечения и уменьшает риск побочных эффектов.

Как заявила эксперт, генетические исследования расширяют знания о взаимодействии генов и факторов окружающей среды. Это содействует развитию персонализированной медицины — подхода, позволяющего разрабатывать индивидуальные стратегии лечения и профилактики болезней, которые основаны на генетическом профиле каждого человека.

Ранее репродуктолог Калинина рассказала, что преимплантационное генетическое тестирование выявит риски отклонения в развитии плода.