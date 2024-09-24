Ученые раскрыли механизмы обработки информации о боли в мозге

Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, раскрыло механизмы обработки и интеграции информации о боли в мозге. Работы проводились под руководством Ву Чунг-Вана из Центра нейронаучной визуализации при Институте фундаментальных наук (Южная Корея) и профессора Майкла Ю Сен Бума из Университета Сонгюнгван.

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Используя функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ), ученые выяснили, как мозг сочетает ожидания боли с интенсивностью болевых стимулов. Работа показала, что боль воспринимается не только по интенсивности, но и в зависимости от ожиданий человека. Ученые разделили процесс обработки боли на две стадии: сохранение информации об ожиданиях и интенсивности боли и интеграцию этих данных для формирования единого ощущения боли.

Исследование выявило, что все уровни мозговых сетей хранят информацию о боли, но лишь высшие сети способны интегрировать ожидания и фактические данные. Это открытие может привести к новым подходам в лечении хронической боли, позволяя лучше понимать механизмы ее восприятия.