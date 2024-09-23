После лечения рака нужно следить за сердцем, предупредили ученые

Ученые из Университета Монаша (Австралия) установили, что перенесенные онкологические заболевания и химиотерапия повышают риск инфаркта, инсульта и сердечной недостаточности. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer.

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Чтобы оценить частоту болезней сердца у пожилых людей, переживших рак, ученые проанализировали медицинские данные американцев и австралийцев в возрасте 70 лет и старше с онкологическими заболеваниями в анамнезе. Из 15 454 участников у 1 392 развился рак в среднем за 4,6 года наблюдения.

Среди тех, у кого возникли онкологические заболевания, сердечно-сосудистые патологии впоследствии встречались в два раза чаще, чем у лиц, которые не болели раком, — 20,8 случая против 10,3 случая на тысячу человек в год. Риск сохранялся даже после учета традиционных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как курение, наследственная предрасположенность, ожирение и гипертония.

У пациентов с метастатическим раком, раком крови и раком легкого чаще всего развивались сердечно-сосудистые заболевания. Они также чаще попадали в больницы из-за сердечной недостаточности.

Исследователи дополнительно установили, что химиотерапия повышала риск развития инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний в два раза. Влияния других методов лечения (гормональной терапии, таргетной терапии, иммунотерапии и лучевой терапии) на развитие сердечно-сосудистых заболеваний установлено не было, хотя известно, что торакальное облучение повышает этот риск.