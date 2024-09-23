Ученые: препараты снижения уровня холестерина уменьшают риск рака

Китайские ученые установили, что использование статинов — препаратов для снижения уровня холестерина в крови — может снижать риск развития 20 видов рака. Результаты исследования опубликованы в журнале iScience.

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Статины — это группа лекарственных препаратов, которые помогают корректировать уровень холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) и триглицеридов. Они помогают снизить риск появления холестериновых бляшек — сгустков из холестерина и кальция, которые образуются на стенках сосудов и затрудняют кровоток.

Чтобы выяснить, как прием статинов влияет на другие аспекты здоровья человека, ученые в течение 15 лет анализировали медицинские данные 400 тысяч добровольцев. Информация об испытуемых была предоставлена Биобанком Великобритании. Было выявлено, что у пациентов, недавно начавших прием статинов, наблюдалось снижение вероятности возникновения 20 типов онкологических заболеваний на 38-66%. В их числе были рак молочной железы, простаты и шейки матки.

Ученые предположили, что противораковый эффект статинов обусловлен их способностью блокировать воспалительные процессы и замедлять скорость деления раковых клеток. По мнению исследователей, применение таких лекарственных средств может выступать эффективным подходом в предупреждении онкологических заболеваний.