Недостаток одного гормона может вызвать слабоумие и атрофию мозга

Ученые из Техасского университета выяснили, что уровень лептина или гормона насыщения влияет на развитие деменции в пожилом возрасте, передает Alzheimer’s Association. Согласно их выводам, этот компонент напрямую влияет на способность белого вещества мозга передавать сигналы. Слабоумие или деменция в свою очередь являются следствием нарушенной коммуникации между отделами мозга.

Наши результаты подтверждают роль низкого уровня лептина в риске развития деменции в пожилом возрасте. Дефицит этого гормона с изменениями в структуре белого вещества является ранним событием в процессе когнитивных нарушений, вызванных болезнью Альцгеймера или сосудистой деменцией, — говорится в исследовании.

Известно, что лептин отвечает за контроль потребления пищи. Воздействуя на мозг, гормон блокирует синтез нейропептида Y — стимулятора потребления пищи. Поэтому высокий уровень лептина в крови позволяет также сохранять нормальный вес.

Ранее врач-невролог Элен Мхитарян рассказала, что если пожилой человек часто что-то переспрашивает, это может означать то, что у него болезнь Альцгеймера. По ее словам, также на это заболевание может указывать то, что человек постоянно рассказывает одно и то же.