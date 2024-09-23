Ученые выяснили, как стресс влияет на качество спермы у мужчин

Исследователи из Университета штата Колорадо выяснили, что стрессовые события запускают изменения репродуктивной системы. Их выводы опубликованы в журнале Nature Communications.

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Авторы подчёркивают, что вызванные стрессом изменения подвижности сперматозоидов происходят после стрессового события, а не во время него.

Время, когда функция сперматозоидов улучшается после стресса, может быть эволюционно полезным для повышения рождаемости, особенно после сложных периодов, таких как пандемия COVID-19.

Исследования проводились как на мужчинах, так и на животных моделях. Результаты были аналогичны для обоих случаев, что позволяет предположить универсальность механизма стресса для различных видов.