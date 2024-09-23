Доказано природное происхождение коронавируса

Международная группа ученых из Французского национального центра научных исследований (CNRS), Института исследований Скриппса и Университета Аризоны доказали природное происхождение вируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию COVID-19. Исследование опубликовано в журнале Cell.

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Специалисты изучили более 800 образцов, собранных на оптовом рынке морепродуктов Хуанань, начиная с 1 января 2020 года, а также вирусные геномы ранних пациентов с COVID-19. Были обнаружены следы присутствия вируса на прилавках, где продавались енотовидные собаки и пальмовые циветты — виды, известные своей восприимчивостью к коронавирусам, включая SARS-CoV. Это позволило составить список животных, которые могли быть промежуточными хозяевами вируса.

Для получения этих данных исследователи применили метод метатранскриптомного секвенирования, который позволяет анализировать РНК и ДНК всех организмов, присутствующих в образцах мазков, взятых с поверхностей прилавков. Часть образцов была собрана сразу после закрытия рынка и очистки прилавков от животных, что усложнило идентификацию возможных носителей вируса.

Генетический материал SARS-CoV-2 был обнаружен на тех же прилавках, что и ДНК животных, таких как енотовидные собаки и циветты, что подтверждает сценарий, при котором зараженные животные могли быть источником вспышки вируса. Важно, что такие же виды животных ранее были связаны с распространением коронавируса SARS в 2002 году.

Эволюционный анализ вирусных геномов показал, что в период до вспышки на рынке было крайне мало инфицированных людей, если таковые вообще были. Это подтверждает теорию, что рынок Хуанань стал ключевым местом передачи вируса от животных к людям, что и спровоцировало пандемию.

Авторы подчеркивают важность понимания происхождения пандемии для предотвращения подобных зоонозных случаев в будущем. Несмотря на повышенное внимание к лабораторной безопасности, необходимо усилить меры по контролю за обращением с дикими животными для снижения риска новых вспышек вирусов.