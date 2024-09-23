Открытие ученых поможет побороть причину возрастных заболеваний

Белок STING стимулирует воспаление при вирусных инфекциях. В новой работе ученые выяснили, что у него есть противоположная функция: белок помогает избежать хронического воспаления, улучшая очистку клеток от отходов. Открытие поможет найти баланс между иммунитетом и воспалением в лечении возрастных заболеваний. Результаты опубликованы в журнале Molecular Cell.

Активация STING происходит при проникновении вируса в клетку. Следующая за этим цепь реакций приводит к воспалению, которое необходимо для борьбы с инфекцией. Однако у некоторых людей эта цепь реакций не прерывается. В результате возникает хроническое воспаление — фактор риска развития рака, потери нервных клеток и других возрастных состояний.

В новом исследовании ученые проанализировали весь набор белков в клетках. Они обнаружили, что STING важен для очистки клеток от отходов. Ученые считали, что блокирование STING специальными препаратами могло бы смягчить хроническое воспаление и замедлить старение. Однако новая работа показала, что отключение белка может ухудшить очистку клеток от отходов. Вместо этого нужно заблокировать один из этапов цепи реакций, которую запускает STING, считают авторы.

«Наши результаты показывают, что баланс двух функций STING важен для здоровья клеток и может иметь значение для разработки лекарств против возрастных заболеваний», — отметили ученые.

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