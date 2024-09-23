Ученые: измены в отношениях приводят к проблемам со здоровьем

Неверность партнера может грозить не только разбитым сердцем, но и серьезными проблемами со здоровьем. Новые исследования показали, что люди, пережившие измену, сильнее подвержены риску хронических недугов, которые могут проявиться и позже – в новых отношениях.

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Доктора Юнисия Хой и Винсент О из Сингапурского университета социальных наук изучили долгосрочные последствия неверности для здоровья пострадавшей стороны. Они проанализировали данные 2579 взрослых цисгендерных американцев, большинство из которых гетеросексуальны. У тех из них, кто сообщил, что ему изменили, чаще фиксировались хронические проблемы со здоровьем по сравнению с теми, кто не переживал такой опыт.

Один из авторов исследования отметил, что связь между изменой и здоровьем находится в «небольшом диапазоне», поэтому вероятность физического вреда от неверности можно оценить как потенциальную с практическими последствиями. Ученые также заметили, что наличие крепкой семьи или позитивных отношений не смягчают эту связь.

В материале на портале Journal of Social and Personal Relationships отмечается, что для полноценного утверждения такого исследования недостаточно. Например, участников спрашивали только о том, изменяли ли им когда-либо, и связано ли это с ухудшением их здоровья. При этом никакие дополнительные подробности не брались в расчет. Хой и О считают, что их работа может стать основой для дальнейшего изучения.

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