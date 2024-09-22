Найдены нейронные связи, отвечающие за принятие решений

Ученые нашли нейронные связи в мозге приматов, которые отвечают за принятие решений. Результаты можно распространить и на человека, считают авторы публикации в журнале Nature Communications.

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В постоянно меняющемся мире животным, в том числе людям, необходимо быстро адаптироваться к окружающей среде и учиться принимать решения, которые приводят к наилучшим возможным результатам. В большинстве случаев животные полагаются на предыдущий опыт. Однако при решении новой задачи этого опыта может не быть. Развитые животные могут действовать и в таких условиях.

В новой работе ученые по очереди включали и выключали различные нейронные связи макак, чей мозг похож на человеческий. При этом животные должны были выбирать между двумя представленными им изображениями. От их выбора зависело количество вознаграждения (сока), который получали обезьяны. Время от времени ученые меняли условия задачи, делая худшие варианты лучшими и наоборот. Эти задачи проверяли способность обезьян учиться на опыте (методом проб и ошибок) и решать знакомые им ситуации (с помощью вывода на основе знаний).

С помощью КТ, МРТ и ПЭТ ученые смогли определить связи между нейронами, которые отвечают за принятие решений у макак. При этом одни связи были нужны для решений на основе опыта, а другие — для логических решений на основе знаний.

Работа может объяснить, почему одни люди больше полагаются на метод проб и ошибок, а другие — на более систематический подход, основанный на предыдущих знаниях. Также результаты улучшат понимание неврологических расстройств, вызывающих трудности с принятием решений.