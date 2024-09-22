Ученые нашли средство для повышения холодостойкости организма

Ягоды годжи (Lycium barbarum) известны в традиционной китайской медицине как средство для укрепления иммунитета к холоду. Исследование, опубликованное в журнале FASEB, подтверждает, что эти ягоды способствуют выработке тепла в организме, снижая тем самым холодовой стресс.

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Ученые изучили влияние долгосрочного употребления полисахаридов (длинных цепочек сахаров) из ягод годжи на мышах. Оказалось, что эти вещества действительно помогают поддерживать температуру тела грызунов при низких температурах. Они способствуют образованию бурого жира, который отвечает за производство тепла в организме.

Кроме того, полисахариды увеличивают разнообразие полезных бактерий в кишечнике мышей. Также у них повышается расход энергии, что может снизить риск развития ожирения. Авторы исследования считают, что после дополнительных исследований полисахариды из ягод годжи могут стать основой для создания пищевых добавок для людей, живущих в холодных климатических условиях, говорится в материале FASEB.

Масло черного тмина — продукт, который набирает популярность благодаря заявленным целебным свойствам. Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников рассказал, действительно ли полезен этот продукт или же он является еще одним популярным БАДом. Тогда же он упомянул, что сегодня проводятся новые исследования и по черному тмину, и по гинкго билоба, и по ягодам годжи. Тем не менее врач призвал не верить во что-то чудодейственное. Важно соблюдать сбалансированный рацион питания, а также помнить о физической активности.