Ученые выяснили, какой продукт улучшает здоровье сердца

Использование соевого молока вместо коровьего может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает Daily Mail.

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Ученые из Университета Торонто проанализировали данные 17 предыдущих испытаний с участием более 500 человек. Средняя продолжительность каждого испытания составляла четыре недели, и участники пили в среднем 500 мл растительного или коровьего молока.

Во всех исследованиях замена коровьего молока соевым молоком была связана со снижением уровней холестерина, артериального давления и маркеров воспаления. Все это приводит к снижению сердечно-сосудистого риска, показали предыдущие исследования.

Другие работы показали, что соевое и гороховое молоко ближе других растительных напитков к коровьему молоку по содержанию питательных веществ. Однако важно выбирать напитки, не содержащие сахара и эмульгаторов, подчеркнули ученые.