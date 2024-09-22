Исследователи выявили новый фактор риска атеросклероза

Сильные и продолжительные приливы (эпизоды ощущения жара во время менопаузы) связаны с высоким сердечно-сосудистым риском. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAHA.

© Газета.Ru

Ученые проанализировали данные 3000 женщин в возрасте от 50 до 65 лет. 17% сообщили, что испытывали сильные или длительные приливы во время менопаузы. У 40% из них был обнаружен выраженный атеросклероз коронарной артерии. В группе женщин, которые сообщили об отсутствии приливов или о легком дискомфорте, выраженный атеросклероз был лишь у 30%.

Результаты означают, что в сердечных артериях женщин, страдающих от приливов, было больше холестериновых бляшек, чем у сверстниц. Данное состояние значительно повышает риск инфаркта. Открытие подтверждает предыдущее исследование, также показавшее связь между приливами и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.