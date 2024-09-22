Изучен ДНК у живших десять тысяч лет назад на юге Африки людей

Международная группа ученых выделила ДНК у двух человек, живших около 10 тыс. лет назад на юге Африки, а затем расшифровала, определив последовательности нуклеотидов в их цепочках. Об этом сообщила профессор биологической антропологии Кейптаунского университета Виктория Гиббон.

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"Образцы тканей взяты у мужчины и женщины, захоронение которых было обнаружено на юге ЮАР в пещере Oakhurst в 370 км к востоку от Кейптауна, - приводит ее слова местная радиостанция EWN. - Подобные захоронения с высокой сохранностью ДНК очень редко встречают в ЮАР".

Гиббон отметила, что в пещере Oakhurst обнаружены 40 захоронений, а также орудия труда, возраст которых составляет 12 тыс. лет.

Исследования, проведенные при участии сотрудников немецкого Института эволюционной антропологии общества Макса Планка, показали, что расшифрованные ДНК генетически схожи с ДНК современных представителей койсанских народов, живущих на юге ЮАР. Кроме того, эксперты определили, что население юга Африки имеет более длительную и стабильную генетическую историю по сравнению с народами Европы.