Почему появляется дежавю и что это значит
Специалисты рассказали, что такое дежавю и выделили причины, почему оно может возникать, сообщает издание «Горящая изба».
Большинство людей наверняка испытывали хоть раз в жизни ощущение, что абсолютно новая ситуация уже происходила с ними ранее. Как правило, это бывает кратковременно и быстро проходит.
Слово «дежавю» пришло к нам из французского языка и означает «уже увиденное». Впервые о нем заговорил философ Аврелий Августин в 400 году нашей эры, назвав его «ложными воспоминаниями». Эмиль Буарак стал первым философом, который использовал именно понятие «дежавю». В 1896 году невролог Франсуа-Леон Арно выступил с предложением официально использовать это слово.
Научные объяснения
Сбой в работе мозга
С точки зрения ученых, этот феномен возникает из-за сбоя в передаче сигналов в среднюю височную долю мозга. Эта часть отвечает за зрительные воспоминания, память, восприятие языка и внешности людей.
Ученые предположили, что, когда мы попадаем в ситуацию, схожую с прошлым опытом, мозг пытается найти связь между ними. В этот момент начинает казаться, что мы уже это видели или переживали ранее.
Переутомление и стресс
В состоянии стресса в организме повышается гормон кортизол, и это ведет к ухудшению памяти и концентрации. Само собой, это влияет и на формирование воспоминаний, и та самая «ошибка памяти» возникает чаще.
Неврологические проблемы
Иногда дежавю страдают люди с эпилепсией, поскольку они имеют проблемы с височной долей мозга. Люди с высоким уровнем тревожности, шизофренией или сосудистой деменцией тоже испытывают дежавю чаще.
Избыток дофамина
В научных статьях зафиксирован случай, когда мужчина испытывал дежавю раз в час из-за лекарства от гриппа. Прекратилось это только тогда, когда он перестал принимать препарат. Ученые пришли к выводу, что лекарство вызывало избыток гормона дофамина, который влиял на отдел памяти в мозге.
Когда нужно обращаться к врачу
За врачебной помощью стоит обратиться, если вы замечаете следующие симптомы:
- Эпизод дежавю длится более пяти минут
- Дежавю возникает сразу после первого эпизода
- Потеря сознания
- Высокая тревожность и проблемы с восстановлением дыхания после дежавю
- Сопутствующие проблемы со здоровьем