Почему появляется дежавю и что это значит

Специалисты рассказали, что такое дежавю и выделили причины, почему оно может возникать, сообщает издание «Горящая изба».

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Большинство людей наверняка испытывали хоть раз в жизни ощущение, что абсолютно новая ситуация уже происходила с ними ранее. Как правило, это бывает кратковременно и быстро проходит.

Слово «дежавю» пришло к нам из французского языка и означает «уже увиденное». Впервые о нем заговорил философ Аврелий Августин в 400 году нашей эры, назвав его «ложными воспоминаниями». Эмиль Буарак стал первым философом, который использовал именно понятие «дежавю». В 1896 году невролог Франсуа-Леон Арно выступил с предложением официально использовать это слово.

Научные объяснения

Сбой в работе мозга

С точки зрения ученых, этот феномен возникает из-за сбоя в передаче сигналов в среднюю височную долю мозга. Эта часть отвечает за зрительные воспоминания, память, восприятие языка и внешности людей.

Ученые предположили, что, когда мы попадаем в ситуацию, схожую с прошлым опытом, мозг пытается найти связь между ними. В этот момент начинает казаться, что мы уже это видели или переживали ранее.

Переутомление и стресс

В состоянии стресса в организме повышается гормон кортизол, и это ведет к ухудшению памяти и концентрации. Само собой, это влияет и на формирование воспоминаний, и та самая «ошибка памяти» возникает чаще.

Неврологические проблемы

Иногда дежавю страдают люди с эпилепсией, поскольку они имеют проблемы с височной долей мозга. Люди с высоким уровнем тревожности, шизофренией или сосудистой деменцией тоже испытывают дежавю чаще.

Избыток дофамина

В научных статьях зафиксирован случай, когда мужчина испытывал дежавю раз в час из-за лекарства от гриппа. Прекратилось это только тогда, когда он перестал принимать препарат. Ученые пришли к выводу, что лекарство вызывало избыток гормона дофамина, который влиял на отдел памяти в мозге.

Когда нужно обращаться к врачу

За врачебной помощью стоит обратиться, если вы замечаете следующие симптомы: