Ученые связали биполярную депрессию с нарушениями метаболизма

Открытие сделали ученые из Эдинбургского университета (Шотландия). Исследователи выяснили, что биполярная депрессия и нарушение обмена веществ в организме связаны напрямую.

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Напомним, что биполярная депрессия отличается длительным угнетенным состоянием и циклично возникает у пациентов с биполярным расстройством (БАР). При этом причиной может быть нарушение регуляции энергии в организме.

Новый Центр метаболической психиатрии в Эдинбургском университете начал анализ взаимосвязи между биполярной депрессией и метаболическими патологиям в виде диабета и ожирения, а также циркадными ритмами.

Оказалось, что механизм распределения энергии, метаболизма и реакции на освещенность жестко связаны. По данным The Guardian, сбой в этих системах приводит к биполярной депрессии.

Одним из методов восстановить здоровье стала коррекция питания. Например, кетогенная (высокожировая) диета существенно влияет на симптомы биполярной депрессии.

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