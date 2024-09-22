Ученые выявили два новых фактора развития деменции

В новом отчете о деменции, опубликованном в журнале The Lancet, исследователи выявили два новых фактора риска. Это высокий уровень холестерина после 40 лет и потеря зрения без лечения.

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«Зрение — это наш основной орган чувств, с его помощью мы воспринимаем окружающий мир, и когда вы не можете видеть четко, у вас меньше шансов потратить время на такие полезные для мозга занятия, как головоломки, чтение или даже общение с другими людьми», — объяснил поведенческий невролог и нейропсихиатр Арман Фешараки-Заде в разговоре с HuffPost.

Дело в том, что эти занятия помогают предотвратить слабоумие.

«Что касается высокого уровня так называемого плохого холестерина (ЛПНП), на стенках сосудов образуются атеросклеротические бляшки, которые со временем могут привести к значительному сужению просвета кровеносных сосудов как в сердце, так и в головном мозге», — отметил врач.

Это может затруднить доступ кислорода к мозгу, что со временем приведет к повреждению нейронов.