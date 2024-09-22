Ученые назвали тип рака, который связан с лишним весом

Проблему изучали исследователи из Американского онкологического общества в Атланте. Оказалось, что лишний вес и ожирение повысили вероятность появления сценария развития второго первичного рака.

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Ученые изучили медицинские данные 26 894 человек. У всех волонтеров был обнаружен первый первичный неметастатический рак в период с 1992 по 2015 год. Возраст обследуемых составил 72,2 года.

При этом 42,8% и 17% пациентов имели избыточный вес и ожирение соответственно. Повторно рак был обнаружен через 7,9 лет у 13,9% волонтеров. По данным портала JAMA Network Open, что возникновение повторного первичного рака - это не метастазирование и не рецидив. Ведь в этом случае опухоль возникает в ранее здоровых тканях.

Таким образом, была четко доказана зависимость увеличения массы тела и возникновение онкологических заболеваний.

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Ранее стало известно, что изменение раковых клеток разрушило при помощи вируса и генного редактирования щит, скрывавший их от иммунитета.