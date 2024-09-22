Есть мнение, что высокий холестерин в крови не вызывает симптомов. Но некоторые проявления все же есть. Например, нельзя игнорировать образование на теле ксантом - жировых сгустков. Как передает Pronews.gr со ссылкой на ученых, эти отложения являются видимым индикатором нарушений липидного обмена.

"Они предупреждают об основных проблемах со здоровьем - таких как высокий уровень холестерина или триглицеридов", - отметили специалисты, объяснив, что организму приходится расщеплять и выводить избыток холестерина, что вызывает накопление жиров под кожей.

Образование ксантом, которые появляются, в основном, в районе локтей, коленей, ступней, в области вокруг глаз, - повод для того, чтобы проверить у себя холестерин.

Отмечается, что текстура кстантом может быть от мягкой до твердой. Это зависит от их размера и расположения на теле.

Образования можно удалить с помощью различных медицинских процедур (лазерное лечение, криотерапия, хирургическое иссечение), однако поддержание нормального уровня холестерина "имеет решающее значение для предотвращения их повторного появления отложений".

Исследователи предупредили, что на повышенный холестерин также могут указывать усталость и одышка во время физической активности, боли в груди, чувство онемения в конечностях.

Ранее ученые из Оксфордского университета выяснили, какие продукты способны поднять холестерин за три недели. В рамках эксперимента, посадив добровольцев на диету с высоким содержанием насыщенных жиров, исследователи заметили у людей признаки ожирения печени и высокого холестерина. Опасные изменения проявились уже через 21 день.