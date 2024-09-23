Ученые создали тренажер для проведения биопсии простаты

В пресс-службе Первого МГМУ имени И. М. Сеченова сообщили, что ученые вуза разработали тренажер предстательной железы для обучения будущих хирургов. Этот многофункциональный фантом позволяет отрабатывать навыки проведения биопсии простаты и других манипуляций под контролем УЗИ.

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Новый тренажер имитирует структуру реальных тканей органа, что делает обучение максимально приближенным к реальной практике. Студенты смогут осваивать такие процедуры, как пункционная и fusion-биопсия, криохирургия, а также имплантация радиоактивных семян при лечении рака простаты, отметили в пресс-службе.

Фантом был создан с применением аддитивных технологий и уникальных материалов, которые точно воспроизводят ткани на ультразвуковом и магнитно-резонансном исследованиях. Это позволит студентам получить полноценный опыт работы с органом, не подвергая пациентов риску.