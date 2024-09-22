Ученые нашли новый фактор устойчивости смертельных микробов к антибиотикам

Международная группа ученых из США и Германии обнаружила новый генетический механизм, позволяющий опасным для жизни бактериям сопротивляться лечению антибиотиками. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

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Команда рассмотрела бактерию клебсиелла (Klebsiella pneumoniae), которая считается третьей по значимости причиной инфекций крови в мире.

Клебсиеллы обитают на слизистых оболочках человека в органах дыхания и желудочно-кишечном тракте. Они могут вызывать пневмонию и заражения крови, способные привести к отказу органов и летальному исходу.

Исследователи проанализировали генетические последовательности 136 изолятов K. pneumoniae, собранных у пациентов с 2017 по 2022 год. Они идентифицировали 94 различные генетические последовательности.

Команда протестировала последовательности генома микробов против 20 различных антибиотиков, чтобы определить, включала ли популяция устойчивые штаммы.

Ученые нашли 64 уникальных гена, кодирующих устойчивость к десяти классам антимикробных препаратов. Среди них были гипервирулентные и полирезистентные штаммы.

Исследователи обнаружили, как K. pneumoniae распространяет гены устойчивости через плазмиды. Плазмиды — мобильные генетические структуры, которые могут переносить множественные гены устойчивости и распространять их на другие микроорганизмы. Этот механизм способствует эволюции более сильной и устойчивой популяции бактерий.

По словам специалистов, их открытие поможет создать новые методы борьбы с опасными устойчивыми штаммами.