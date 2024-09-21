Сеченовский Университет расширит систему «Виртуальный пациент»

Первый МГМУ имени И. М. Сеченова анонсировал масштабирование цифровой системы «Виртуальный пациент» на регионы России. Эта инновационная платформа позволяет создать компьютерную модель пациента любого пола и возраста с любым заболеванием за считанные минуты. Студенты медвузов смогут отрабатывать практические навыки в условиях, максимально приближенных к реальности.

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Система уже используется в восьми медицинских университетах, и число пользователей превышает 1500. Она не только помогает студентам изучать диагностику и лечение, но и предоставляет преподавателям инструменты для отслеживания прогресса и создания новых учебных материалов.

Руководитель проекта, Екатерина Алексеева, подчеркнула, что «Виртуальный пациент» помогает преодолеть традиционные ограничения медицинского образования, позволяя студентам учиться на ошибках в безопасной среде. В 2025 году планируется расширение функционала для работы с взрослыми пациентами, а также внедрение искусственного интеллекта для более реалистичных диалогов и поддержки врачебных решений.