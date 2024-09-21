Назван важный фактор риска болезни Паркинсона

Воздействие грязного воздуха увеличивает риск болезни Паркинсона. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open.

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Ученые проанализировали данные 346 пациентов с болезнью Паркинсона. Чем большему воздействию твердых частиц диаметром менее 2,5 микрон (PM2,5) подвергался человек, тем выше был его риск болезни Паркинсона. Также риск повышало загрязнение воздуха диоксидом азота. Кроме того, загрязненный воздух был связан с более тяжелым течением заболевания.

«В 2024 году Агентство по охране окружающей среды США снизило годовой предел PM2.5 с 12 мкг/куб. м до 9 мкг/куб. м из-за накапливающихся доказательств негативных последствий для здоровья. Наше исследование не только подтверждает выводы, которые привели к этому изменению, но и предполагает, что верхний предел следует снизить до 8 мкг/м3», — заявили авторы работы.

До этого ученые сообщили, что имеющихся научных данных достаточно, чтобы начать глобальную борьбу с микропластиком.

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