Мозг мужчин уменьшается в течение дня, выяснили ученые

Американские ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре обнаружили гормональный цикл в мужском организме, влияющий на объем мозга. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Neuroscience (JONS).

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Специалисты сканировали мозг 26-летнего мужчины 40 раз в течение 30 дней с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). Сеансы проводились либо в семь часов утра, либо в восемь часов вечера.

Как показало исследование, объем мозга в мужском организме связан с уровнями стероидных гормонов — тестостерона, кортизола и эстрадиола. Оказалось, что в течение дня объем серого вещества в мозге добровольца снижался в среднем примерно на 0,6%.

Больше всего сократились две области коры, известные как затылочная и теменная. Изменения также наблюдались в более глубоких структурах мозга, включая мозжечок, ствол мозга и части гиппокампа. Эти области соответственно участвуют в координации движений, передаче информации между мозгом и телом и хранении воспоминаний.

Уменьшение объема мозга происходит параллельно с ежедневным снижением гормонов. Однако пока не ясно, служат ли гормоны движущей силой наблюдаемых изменений.

В другом исследовании команда изучала того же человека, но рассматривала закономерности коммуникации между различными частями мозга. Ученые обнаружили, что «когерентность» — мера синхронизации — в мозге росла и падала вместе с уровнями стероидных гормонов.

Специалисты отметили, что гормональные процессы затрагивают зоны, ответственные за визуальную информацию. В течение дня они теряли как объем, так и когерентность.

Исследователи намерены в ходе будущих изысканий подробнее изучить гормональные механизмы, влияющие на колебания объема мозга.

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