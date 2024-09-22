Ученые выяснили, к каким печальным последствиям приводит курение вейпов

Учёные провели специальные исследования, выяснив, как вейпинг влияет на здоровье.

© unsplash

Его результаты показали, что вейпы и электронные сигареты оказывают крайне негативное воздействие на когнитивные функции человека, в том числе на обучаемость, память, решение проблем и критическое мышление, пишет «Спорт-Экспресс».

По данным издания, которое ссылается на Newswise, в эксперименте приняли участие 405 студентов колледжей в возрасте от 18 до 30 лет.

Все они проходили когнитивное тестирование, в ходе которого выяснилось, что студенты-парильщики набрали самые низкие баллы.

На основе этих данных специалисты сделали выводы, что курение вейпов и электронных сигарет уменьшает объём мозга, сужая при этом кровеносные сосуды, что в свою очередь снижает приток крови и кислорода к мозгу.

Кроме того, никотин может вызывать нейротоксичность, которая повреждает клетки головного мозга.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», министерство здравоохранения РФ предупредило о болезни, которую вызывают вейпы и электронные сигареты. Речь идёт о EVALI – остром лёгочном повреждении.