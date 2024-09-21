Магнитные бури: что будет завтра, стресс, конфликты

Вероятность возникновения сильной магнитной бури на Земле сегодня, 21 сентября, составляет всего 10%, заявили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

© Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Будут ли магнитные бури 21 и 22 сентября

По данным ученых ИКИ РАН, сегодня, 21 сентября, в течение суток магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии, и геомагнитных возмущений не прогнозируется.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 10%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 1%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным. За последние 24 часа магнитных бурь не было», — заявили специалисты.

Сервис my-calend сообщает, что сегодня ожидается слабая магнитная буря силой три балла.

«Сегодня ожидается слабая геомагнитная буря силой три балла. За несколько дней до бури снизьте физическую нагрузку на организм. Отдайте предпочтение легким упражнениям. Уделите внимание питанию. Уменьшите потребление жирного, сладкого, алкоголя. Старайтесь избегать умственного перенапряжения, стресса, переживаний, конфликтных ситуаций. Обеспечьте полноценный сон. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо запастись лекарственными средствами на случай обострения хронических заболеваний», — говорится в публикации.

Завтра, 22 сентября, геомагнитных ударов не прогнозируется, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Какие правила надо соблюдать во время магнитной бури

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова в беседе с NEWS.ru заявила, что в борьбе с метеозависимостью важно восстановить душевное равновесие и не волноваться без причины.

«Для улучшения самочувствия следует отказаться от вредных привычек, в том числе от курения, чрезмерного употребления кофе и сладостей. Можно заняться йогой или продлить ежедневные прогулки на свежем воздухе для снижения уровня беспокойства. Необходимо контролировать свои эмоции, по возможности не создавать конфликтные ситуации или сглаживать их», — отметила она.

Врач-диетолог Ирина Писарева советует в период геомагнитных колебаний снизить физическую и интеллектуальную нагрузку.