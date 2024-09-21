Открыто новое состояние человека, кроме жизни и смерти

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Исследователи из Соединённых Штатов Америки обнаружили, что после смерти человеческого тела клетки обретают способности, которые были недоступны им при жизни.

Исследования показывают, что после смерти организма некоторые клетки продолжают выполнять свои функции, переходя в изменённое состояние. Поэтому состояние мёртвого человека или животного нельзя однозначно охарактеризовать как полноценную смерть или жизнь; это скорее промежуточная стадия.

Учёные обозначили это явление как «третье состояние», так как оно не укладывается в привычные представления о жизни и смерти. Следует отметить, что активность этих клеток зависит от ряд факторов. К примеру, их выживание может быть связано с потреблением энергии, внутренними механизмами защиты и взаимосвязями между клетками.

Это открытие подчеркивает, насколько организм способен к адаптации даже после прекращения жизненной активности. В результате становится очевидным, что клетки обладают значительными адаптивными возможностями и могут претерпевать изменения после смерти, что потенциально может помочь в развитии будущих медицинских методик.