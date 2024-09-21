Работавшие в ЦЕРН ученые приступили к работе на российских установках

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ), работавшие в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), уже находятся в России и приступили к работе на отечественных установках. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

В пятницу журнал Nature сообщил, что физикам из России запретят с 1 декабря доступ к Большому адронному коллайдеру. Связанные с Россией специалисты больше не смогут попасть на территорию ЦЕРН и должны будут сдать все имеющиеся у них французские и швейцарские виды на жительство. Чтобы продолжить исследования, желающим придется прекратить сотрудничество с российскими институтами.

"Томский политехнический университет преждевременно выполнил все условия соглашений между Россией и ЦЕРН, которые действуют до 30 ноября. Сейчас все восемь ученых вуза, принимавших участие в исследованиях на мегасайенс установке, уже находятся в России и работают в действующих отечественных мегасайенс-проектах, таких как Сибирский кольцевой источник фотонов, коллаборация Baikal-GVD и Taiga", - прокомментировал проректор вуза по науке и стратегическим проектам Алексей Гоголев.

Он подчеркнул, что ТПУ в полном объеме завершил все работы на Большом адронном коллайдере. На мегасайенс-площадке ученые вуза участвовали в работе нескольких коллабораций и департаментов ЦЕРН. Например, в коллаборации CMS ученые вуза вели исследования в рамках проекта BRIL по измерению светимости.

В коллаборации LHCb они работали над модернизацией трекового детектора Sci-Fi, проводили анализ распадов прекрасных и очарованных мезонов, вели поиск экзотических частиц. В рамках коллаборации NA64 ученые вели исследования по поиску темной материи.