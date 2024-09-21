Ученые предупредили о смерти миллионов человек из-за бактерий

Через несколько десятилетий мир столкнется с серьезными последствиями из-за резкого роста смертей от инфекционных заболеваний, вызванных антибиотикоустойчивыми бактериями, известными как «супербактерии».

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По мнению ученых, в будущем уровень смертности от инфекционных заболеваний может удвоиться по сравнению с нынешними показателями. Наиболее подвержены этому риску жители стран Южной Азии, таких как Индия, Пакистан и Бангладеш.

Согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения и мировых специалистов в области медицины, в течение следующих 25 лет около 39 миллионов человек могут погибнуть от неизлечимых инфекций, в то время как еще 169 миллионов смертей будут связаны с антимикробной резистентностью.

Такие неутешительные показатели можно уменьшить, внедряя инновационные способы лечения инфекций, пишут ученые в исследовании, опубликованном в журнале Lancet.

Человечество вряд ли вымрет к 2050 году, однако основания для исчезновения цивилизации из-за изменений климата есть, рассказал климатолог Андрей Киселев.