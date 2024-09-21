В яде медоносных пчел нашли противораковые вещества

Ученые из Института Гарри Перкинса и Университета Западной Австралии выяснили, что пептид мелиттин, который содержится в яде медоносных пчел, может уничтожать раковые клетки.

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Результаты научной работы опубликованы в NPJ Nature Precision Oncology.

Исследователи обнаружили уникальные антиканцерогенные свойства мелиттина. Они изучили яд 312 медоносных пчел и шмелей из австралийской Перты, Ирландии и Англии.

После введения пептида мышам с раком молочной железы ученые установили, что он является чрезвычайно мощным, так как мелиттин способен разрушать мембраны раковых клеток всего за час.

Через 20 минут после введения мелиттин показал способность подавлять химические сигналы раковых клеток, которые нужны для их роста и деления. Специалисты также выяснили, что мелиттин вместе с небольшими молекулами или химиотерапевтическими препаратами, к примеру доцетаксела, может быть эффективен в лечении агрессивных форм рака груди.

Эксперименты на грызунах показали, что сочетание мелиттина и доцетаксела существенно замедляет рост опухолей.

Ранее в Ирландии матери шестерых детей ампутировали ноги после укуса неизвестного насекомого.