Ученые выявили генетическую предрасположенность к тревожности

Ученые из Йельского университета проанализировали генетические профили более 1 миллиона участников из различных уголков мира и обнаружили свыше 100 генов, связанных с тревожностью. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Genetics.

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Тревожные расстройства негативно влияют на качество жизни миллионов людей. Понимание генетической предрасположенности может привести к разработке более эффективных терапий и методов лечения. Исследование ученых демонстрирует, как множество генов, влияющих на различные функции мозга, формируют индивидуальный генетический риск.

Исследователи также обнаружили, что некоторые гены, ассоциированные с тревожностью, могут предрасполагать к другим психическим заболеваниям, таким как депрессия и шизофрения. Кроме того, генетический риск тревожности коррелирует с физическими заболеваниями, особенно с гастроинтестинальными расстройствами и болевыми синдромами.

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