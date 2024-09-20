Найден способ снизить тяжесть болезни Паркинсона на 25% без лекарств

Умеренные или высокоинтенсивные тренировки могут облегчить симптомы болезни Паркинсона, в том числе быструю утомляемость. Об этом сообщает HealthDay.

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Ученые разделили 30 пациентов с разными стадиями болезни Паркинсона на три равные группы. Возраст участников составлял от 45 до 79 лет. Они выполняли тренировки разной интенсивности три раза в неделю в течение десяти недель.

Тренировки с высокой и средней интенсивностью уменьшили тяжесть симптомов примерно на 25%, в том числе и утомляемость. Упражнения не повлияли на равновесие, походку и кровяное давление участников.

Из-за двигательных нарушений многие люди с болезнью Паркинсона избегают тренировок, особенно в тренажерном зале. Новое исследование подчеркивает важность сохранения подвижности.

«Если вы сократите физическую активность, ваше тело привыкнет к этому и станет менее работоспособным», — объяснили ученые.

Ранее ученые выяснили, что язвы пищевода и желудка связаны с повышением риска болезни Паркинсона на 76%.