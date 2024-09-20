Новое лекарство привело к набору веса у больных раком

Недавнее исследование показало, что препарат понсегромаб значительно улучшает симптомы кахексии — состояния, которому подвержены более 50% онкологических больных. Кахексия, характеризующаяся резкой потерей веса, истощением мышц и усталостью, часто слишком изнурительна, чтобы вести полноценный образ жизни.

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Результаты исследования фазы 2, в котором приняли участие 187 пациентов с раком легких, поджелудочной железы или колоректальным раком, были опубликованы в журнале New England Journal of Medicine. Ученые обнаружили, что понсегромаб, моноклональное антитело, блокирует гормон GDF-15, который регулирует аппетит и массу тела. Воздействуя на GDF-15, препарат помог пациентам восстановить вес и повысить уровень физической активности.

Исследование, проведенное под руководством онколога Ричарда Данна показало минимальные побочные эффекты, что делает понсегромаб более безопасным вариантом по сравнению с традиционными «стимуляторами аппетита».

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