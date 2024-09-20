Создан новый анализ крови для диагностики детского диабета

Ученые из Королевского колледжа Лондона установили, что детский сахарный диабет можно обнаружить благодаря анализу крови на липидные (жировые молекулы). Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

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Исследователи взяли анализ крови у 1300 детей с ожирением для оценки уровня различных липидов — жировых соединений. После этого 200 из них на год включили в датскую программу HOLBAEK по коррекции образа жизни для людей с ожирением.

Ранее ученые считали, что в группу липидов входят хорошие или плохие типы холестерина и триглицериды — наиболее распространенные жиры в человеческом организме. Однако последние исследования показали, что картина сложнее. С помощью масс-спектрометрии (метода идентификации веществ) стало известно, что в организме есть тысячи разных видов липидов, каждый из которых выполняет свою функцию.

В результате участия детей в программе стало ясно, что существуют отдельные липиды с риском развития диабета, инсулинорезистентности и гипертонии. Их концентрация в организме испытуемых менялась даже при незначительном снижении веса. Результаты исследования также опровергли идею о том, что холестерин — основная причина осложнений, связанных с ожирением у детей.

Ученые из Королевского колледжа Лондона подчеркнули, что разработанный ими анализ крови может выявить более широкий спектр липидных молекул. Это поможет оценить риск развития заболеваний и, возможно, предотвратить их.