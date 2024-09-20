Итоги первой конференции по управлению возрастом и здоровьем «Ко-Лаб»

18 сентября в Москве состоялась первая конференция по управлению возрастом и здоровьем «Ко-Лаб», которая привлекла более 1000 участников и 27 компаний-партнеров, в том числе «СберСтрахование жизни», сеть клиник «Будь здоров» и «Первая Линия. Health Care Resort».

© Пресс-служба «Ко-Лаб»

Насыщенная программа конференции включала 12 сессий деловой программы, более 35 научных докладов, выступления более 50 спикеров, среди которых были Дмитрий Мельников, Леонид Моргунов, Алексей Москалев, Александра Бернадотт.

Целью конференции стало объединение самых актуальных и инновационных проектов и брендов в области физического и ментального здоровья и долголетия, а также создание дискуссии и обмен опытом в вопросе экологии личности.

Организаторами конференции «Ко-Лаб» выступили Ольга Пивень (основатель конференций ЦИПР и «СО.ЗНАНИЕ») и Ксения Зайцева (эксперт в области эстетической медицины, владелица клиники Xella).

Вместе они создали многофункциональную платформу «Ко-Лаб», которая объединит всю существующую экспертизу по вопросам экологии личности. Этот проект будет включать полезные информационные ресурсы о мире health & wellness, закрытое сообщество единомышленников, маркетплейс для запуска новых релевантных продуктов и коллаборации брендов, специальные коллаборационные проекты и собственные популяризаторские мероприятия, одним из которых стала конференция «Ко-Лаб».

Ольга Пивень:

«Мир переживает «постковидный синдром» и входит в эпоху глобального оздоровления. На передний план выходит системный интегральный подход к здоровью личности — медицинский, физиологический, психологический и социальный. И новая наука — экология личности. Объектом ее является человек, а целью — защита и сохранение здоровья человека. «Ко-Лаб» — проект, цель которого стать главной площадкой для обсуждения системного подхода к глобальному оздоровлению всех сфер жизни. Именно синтез — профессионального и социального, медицины и лайфстайла — наиболее эффективен в популяризации концепции здорового образа жизни».

Ксения Зайцева:

«Здоровье современного человека в большом городе напрямую связано с показателями его эмоционального и социального интеллекта. А значит, самым эффективным становится подход, включающий в себя инновационные медицинские технологии, актуальные социальные поведенческие идеологии здорового образа жизни, новые методы самопрезентации личности и ее образования. Иными словами, это большая сложная коллаборация всего того, что является достижениями человечества во всех сферах».

Программным директором конференции «Ко-Лаб» выступил ведущий специалист по биохакингу в России, врач-терапевт высшей категории Алексей Безымянный: «Мы сформировали программу конференции таким образом, чтобы она комплексно охватила все сферы и направления медицины образа жизни для повышения качества и продолжительности жизни человека: поддержание здоровья и физически активного образа жизни, нормализация сна и питания, использование гаджетов, технологии для развития мозга и всего организма. Ведущие эксперты представили передовые исследования и проверенные инструменты для улучшения ментального и физического здоровья, повышения производительности человека и поддержания его ресурсного состояния. Мероприятие стало интересным и полезным как для обычных людей, стремящихся к здоровому образу жизни, так и для медицинских специалистов, желающих на практике применять новые технологии и методы лечения».

Деловая программа конференции состояла из 5 основных треков:

● Доказательная медицина: за и против биохакинга

● ЗОЖ как образ жизни: как сохранить ресурсное состояние в городском ритме

● Косметология и пластика: тренды и реальность

● Системное оздоровление: от сна до биотехнологий

● Нейрохакинг и гаджеты для контроля состояния организма

По каждой из тем выступили эксперты в своей области, а также медиаперсоны: пластический хирург Дмитрий Мельников, профессор Леонид Моргунов, самый цитируемый российский ученый в области лонжевити, профессор РАН Алексей Москалев, генеральный менеджер курорта «Первая Линия. Health Care Resort» Патрик Фарран, специалист по биотехнологиям Ильмира Гильмутдинова, главный врач клиники Xella Илона Авдалян, врач превентивной и anti-age-медицины Кирилл Маслиев и многие другие.

На треке «Косметология и пластика: тренды и реальность» во время выступления Дмитрия Мельникова — титулованного пластического хирурга — была разыграна его персональная консультация. Участники отсканировали QR-код, получив номера, победителя определил генератор случайных чисел.

В рамках деловой программы состоялись open talk с участием инфлюенсеров, которые дополнили и расширили научное ядро программы.

Первый — «Формула 80/20 во всех сферах жизни: духовность, семья, карьера» — был посвящен важности духовных практик для сохранения энергии и баланса. В нем приняли участие Наталья Гуляева, Елена Эбади, Юлия Сусова и Ирина Ефимова.

Второй — «Как не выгорать: лучшие практики от лидеров мнений» — был посвящен физическому и эмоциональному истощению из-за рабочего перенапряжения. Этот важный вопрос обсудили владельцы бизнесов: Ольга Пивень, Евгения Левшицкая, Идрис Гитинаев, Полина Подплетенная и Алена Лобачевская.

В течение всего дня участникам были доступны активности:

● определение биологического возраста, включающее комплекс тестов по оценке состояния организма и скорости метаболических процессов;

● зона Relax and Restart Zone с инновационными гаджетами, улучшающими здоровье, от компании ICE TRIBE, среди которых устройство для активации роста новых волос, «Нейроодеяло» для молодости тела и мозга, быстрая регуляция состояния и регенерация на PEMF мате, ледяная ванна для поднятия иммунитета и выработки дофамина;

● пространство здоровья «Будь здоров» для прохождения экспресс-диагностики организма и получения электронного паспорта здоровья за 15 минут;

● система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix с помощью быстрого, безболезненного и точного медицинского прибора;

● диагностика анализа состава тела на аппарате InBody, показывающем соотношение внутренних слоев и структур: воды, мускулатуры и жировых клеток;

● тестирование на беговой дорожке для оценки физической подготовленности мышц ног и производительности сердечно-сосудистой системы;

● процедура по поддержке и профилактике различных заболеваний «Водород против старения»;

● экспресс-макияж и консультации от профессиональных визажистов бренда KRYGINA cosmetics;

● медитативная практика расслабления, самопознания и самосовершенствования — гвоздестояние;

● лаборатория биохакинга Артема Васильева с определением уровня МПК.

В рамках конференции также состоялось вручение независимой деловой премии «Ко-Лаб», на которой отметили наиболее яркие компании и бренды, работающие в сфере интегрального подхода к экологии личности.

Победителями премии в следующих номинациях стали:

● Лучший бренд БАД — бренд ProBulion, специализирующийся на костных бульонах

● Лучшая аппаратная методика в косметологии — BBL HERO, самая усовершенствованная методика фотоомоложения

● Лучший wellness-курорт — «Первая Линия. Health Care Resort», первый в России инновационный курорт превентивной медицины

● Лучший бренд космецевтики — Genosys, профессиональный бренд высокоактивной пептидной космецевтики

● Лучшая инновация — анализатор состава тела InBody и устройство для микроигольчатого радиочастотного лифтинга Potenza, набравшие равное количество голосов.

В конференции приняли участие более тысячи человек: топ-специалисты в области оздоровления и anti-age, представители компаний из сферы здравоохранения и популяризаторы здорового образа жизни.

Среди гостей конференции были: Ксения Дукалис, Полина Подплетенная, Маргарита Лиева, Ксения Пожиткова, Лидия Иванькова, Александра Маниович, Евгения Левшицкая, Анастасия Кольцова, Никита Мазепин, Вика Романенко, Екатерина Селиванова.

Партнерами первой конференции «Ко-Лаб» стали ведущие компании.

Официальный страховой партнер — «СберСтрахование жизни».

Официальные партнеры мероприятия — сеть клиник «Будь здоров» и клиника «Медфрендс».

Партнеры мероприятия — «Первая Линия. Health Care Resort», Mriya Resort, Freedom tampons, Клиника превентивной медицины «Медфрендс», Сеть клиник «Будь здоров», Lactoflorene, Lasa Laboratorios, Authentica, Librederm Dermatology, 4fresh, Guinot, Dr. Сeuracle, Genosys, Beauty Bite, Xella, Htoy, Z.Kudrina, MELA, Beauty Spoon, Rockets.coffee, InBody, Сташевское, ProBulion, international homeostasis Academy Vertera.