Новая лабораторная модель раскрыла механизмы появления морщин

Исследователи из Пхоханского университета науки и технологии в Южной Корее успешно воссоздали структуру морщин в биологических тканях в лабораторных условиях. Ученые раскрыли механизмы образования складок на коже.

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Морщины часто ассоциируются со старением кожи, однако многие органы и ткани, включая мозг, желудок и кишечник, также обладают отчетливыми морщинистыми структурами. Эти структуры играют ключевую роль в регуляции клеточного состояния и дифференциации, способствуя физиологическим функциям.

Команда профессора Донг Сунг Кима разработала модель эпителиальной ткани, состоящую исключительно из человеческих эпителиальных клеток и внеклеточного матрикса (ВКМ). Они успешно воссоздали и наблюдали in vitro морщинистые структуры, присутствующие в кишечнике, коже и других тканях. Эксперимент позволил впервые воспроизвести как деформацию одной глубокой морщины под действием сильного сжимающего усилия, так и образование множества мелких морщин.

Выяснилось, что такие факторы, как пористая структура основного ВКМ, обезвоживание и сжимающая сила, действующая на эпителиальный слой, имеют решающее значение в процессе образования морщин. Сжимающие силы, деформирующие слой эпителиальных клеток, вызывают механическую нестабильность в слое ВКМ, что и приводит к образованию морщин. Однако дегидратация слоя ВКМ — ключевой фактор появления морщин.

Тесты ученых в точности воспроизвели эффекты, наблюдаемые в стареющей коже, где обезвоживание нижнего слоя ткани приводит к развитию морщин.