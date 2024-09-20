Фон видеозвонка влияет на уровень усталости после него

Сингапурские ученые опросили 610 пользователей сервисов видеосвязи в возрасте 22–76 лет, работающих из дома около трех дней в неделю, о том, от какого фона у коллег они устают сильнее всего во время звонков. Оказалось, что размытый фон для видеоконференций провоцирует самый высокий уровень усталости: он содержит много новой информации, на обработку которой мозг тратит свои ресурсы. Самый низкий уровень утомляемости наблюдался у пользователей с однотонным фоном, забавными картинками и изображениями природы. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Psychology.

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Даже после пандемии COVID-19 видеоконференции остались частью жизни многих людей — они используются во время удаленной работы, онлайн-общения с семьей или посещения виртуальных мероприятий. Со временем эта тенденция привела к возникновению «усталости от видеозвонков» — явления, при котором в конце рабочего дня собеседники чувствуют эмоциональное и физическое истощение, тревожность и повышенный уровень стресса из-за частого пользования сервисами видеосвязи.

Сингапурские ученые решили выяснить, почему появляется такая усталость. Они опросили 610 пользователей сервисов видеосвязи в возрасте 22–76 лет, работающих из дома около 3 дней в неделю, и узнали, используют ли их собеседники виртуальные фоны для конференций и какие респонденты испытывают впечатления от изображений. Дополнительно исследователи измерили уровень общей, зрительной, социальной, мотивационной и эмоциональной усталости участников по пятибалльной шкале.

Ученые обнаружили, что размытый фон для видеоконференций вызывает самый высокий уровень усталости по сравнению с однотонным. По словам авторов, за возникновение усталости отвечает количество новой информации, которое содержится в таком изображении.

«Наш мозг автоматически реагирует на новую информацию в окружающей среде. Это потребляет когнитивные ресурсы, что увеличивает нагрузку и, как следствие, приводит к усталости от видеоконференций», — рассказал Хэн Чжан, соавтор исследования из Наньянского технологического университета, Сингапур.

Кроме того, на усталость влияет рисунок фона: у пользователей с фонами на природную тематику она была меньше, чем у тех, кто ставил изображения офиса или других общественных мест. «Рабочий» фон заставляет людей почувствовать, что они находятся в этом месте, что приводит к повышенной утомляемости. О самой низкой усталости от видеозвонков сообщили пользователи, чьи коллеги ставили на фон простые или забавные фоны.

Новые данные позволят улучшить работу видеоконференций и улучшить состояние людей при работе с ними. В будущем ученые планируют выяснить, как возраст пользователей и цель видеозвонка влияет на взаимосвязь между фоном и усталостью.