Гериатр рассказала о сценариях старения

Органы и системы организма стареют с разной скоростью. У одних людей старение может быть физиологичным, у других – замедленным, у третьих – ускоренным. С учетом индивидуальности этих процессов, можно говорить о разных сценариях старения у разных людей.

Ольга Ткачева, Директор РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, зав. кафедрой болезней старения ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный гериатр Минздрава рассказала об этом подробнее.

Процесс старения начинается с изменений в трех регуляторных системах, которые управляют работой всего организма: иммунной, гормональной и нервной.

Старение иммунной системы сопровождается так называемым инфламэйджингом – когда воспалительный процесс, возникающий как ответ иммунной системы на чужеродные агенты, может протекать вяло, но длительно и приводить к развитию возраст-ассоциированных заболеваний.

Пример нарушения гормональной регуляции – менопауза у женщин, когда происходит мощная гормональная перестройка, приводящая к старению сердечно-сосудистой, костно-мышечной системы и изменению метаболизма.

При старении нервной системы когнитивные нарушения приводят к развитию синдрома «хрупкости», или старческой астении, проявляющейся в снижении адаптационных возможностей организма пожилого человека к любым стрессовым влияниям.