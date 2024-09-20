Почему все вредное кажется вкусным

Многие прибегают к потреблению жирного, сладкого и соленого при волнениях и стрессах. Происходит это не из-за голода, а потому что организм требует быстрого и легкого удовольствия, сообщает портал "Здоровое питание".

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Человеческий мозг уверен, что самая вкусная еда обязательно должна быть калорийной. Дело в том, что еще с доисторических времен и вплоть до середины ХХ века главной опасностью для людей был голод. Именно поэтому при открытии доступа к мощному источнику энергии организм получает сигнал о желании насытиться.

Также ученые выяснили, что сладкая, жирная и соленая пища действует на человека как наркотик. В мозге начинают активироваться те же самые зоны удовольствия. Вот почему люди забывают о вреде. Проблема еще и в том, что с каждым разом тяга к этим продуктам усиливается, и от них сложнее отказаться.

Говоря о каждой составляющей вредной пищи, стоит выделить некоторые пункты.

Во-первых, сахар является лидером среди пищевых наркотиков.

Во-вторых, именно жирную еду, в отличии от десертов, можно есть "до бесконечности". Причина кроется в чувствительности тройничного нерва, суть которой в восприятии текстур. Чем жирнее пища, тем приятнее она ощущается во рту и тем вкуснее кажется.

И наконец, соль. Она поставляет в организм натрий, который необходим для работы мышц и нервных клеток. Из-за этого мозг всегда ее требует.

Конечно, полностью исключать из рациона сладкую, соленую и жирную пищу не стоит. Достаточно придерживаться принципов здорового питания.

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