Выявлена связь между загрязнением воздуха и заболеваниями сердца

Недавнее исследование, проведенное Шанхайским институтом, подчеркивает серьезные последствия загрязнения воздуха для здоровья сердца. В статье, опубликованной в журнале Eco-Environment & Health, анализировались данные более 442,000 участников из UK Biobank, выявляя связь между долгосрочным воздействием загрязняющих веществ и аритмиями.

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Результаты показывают, что продолжительное воздействие мелких частиц PM2.5 связано с увеличением риска аритмий. При увеличении концентрации PM2.5 на 10 мкг/м³ риск аритмий возрастает на 26%. Также фиксируется рост риска на 3% и 2% для NO2 и NOx соответственно.

Особенно уязвимыми оказались женщины, пожилые люди и люди с уже существующими заболеваниями. Главный ученых доктор Ренджи Чен отметил, что результаты подчеркивают необходимость более строгих мер контроля качества воздуха, особенно в густонаселенных городах. Снижение выбросов загрязняющих веществ может значительно помочь в профилактике аритмий и снижении расходов на здравоохранение.