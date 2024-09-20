Обнаружена связь между движениями глаз и когнитивными функциями

Новое исследование из Чикагского университета показывает, что верхнее двухолмие, традиционно ответственное за движения глаз, также играет важную роль в сложных когнитивных процессах, таких как визуальная категоризация и принятие решений. Исследование, опубликованное в журнале Nature Neuroscience, обнаружило, что активность верхнего двухолмия была более значимой для принятия решений, чем активность задней теменной коры.

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Ученые проводили эксперименты с обезьянами, обучая их классифицировать изображения на экране компьютера. В то время как животные выполняли задачи, исследователи записывали активность нейронов в верхнем двухолмие и других связанных областях. Результаты показали, что верхнее двухолмие значительно влияет на способность правильно классифицировать объекты, даже когда движения глазами не требуются.

Это открытие ставит под сомнение традиционные представления о том, что сложные когнитивные функции сосредоточены в коре головного мозга. Ученые предполагают, что пространственные процессы, происходящие в верхнем двухолмие, могут усиливать решение не только пространственных, но и более абстрактных задач.