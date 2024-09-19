Ученые предупредили о риске вымирания человечества из-за супербактерий

Новое исследование, проведенное Институтом показателей и оценки здоровья (США), рисует мрачную картину будущего. По мнению специалистов, устойчивость к антибиотикам станет одной из самых серьезных угроз для человечества к 2050 году количество смертей. А количество смертей, вызванных супербактериями, достигнет 2 миллионов в год.

Устойчивость к антибиотикам

В последнее время многие бактерии приобрели способность выживать и размножаться даже под воздействием лекарств, которые ранее успешно их уничтожали. Это явление возникло в результате неправильного использования антибиотиков, а также из-за естественной способности микроорганизмов мутировать и адаптироваться к изменяющимся условиям.

Почему это опасно

Потеря эффективности антибиотиков означает, что даже самые обычные инфекции могут стать смертельно опасными. Заболевания, которые раньше легко лечились, могут превратиться в хронические или привести к летальному исходу. Это особенно опасно для людей с ослабленным иммунитетом, пожилых людей и детей.

Масштабы проблемы

По данным исследования, с 1990 по 2021 год более миллиона человек ежегодно умирали от инфекций, устойчивых к антибиотикам. К 2050 году эта цифра вырастет почти вдвое. Особенно тревожна ситуация в странах с низким и средним уровнем жизни, где доступ к качественной медицинской помощи и антибиотикам ограничен.

Что делать

Специалисты указывают, что для борьбы с растущей угрозой устойчивости к антибиотикам необходимо принимать комплексные меры. Они включают строгое соблюдение правила назначения и приема антибиотиков, поиск новых способов борьбы с устойчивыми бактериями, а также профилактику инфекционных заболеваний, включая вакцинацию и соблюдение правил гигиены.