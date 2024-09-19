Центр рентгеновских исследований появится в Новосибирске

В Минобрнауки России сообщили, что до конца 2024 года в Новосибирском государственном университете (НГУ) будет создан Центр рентгеновских, синхротронных и нейтронных исследований. Эта структура обеспечит кадровую поддержку и научные задачи для синхротрона «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ).

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Центр объединит ученых, работающих с синхротронным излучением и нейтронами, и будет способствовать формированию научной повестки, связанной с этими методами. Руководитель проекта, завкафедрой физических методов исследования твердого тела НГУ Сергей Цыбули, отметил, что цель центра — обеспечить поток высококвалифицированных специалистов и сформировать научные задачи для СКИФ.

Сейчас в рамках создания центра реализуются подпроекты, включающие разработку новых материалов и методов их диагностики с использованием синхротронного излучения, создание оборудования для радиационных тестов, и анализ пространственных структур ферментов ДНК.