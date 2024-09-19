Доказано: наш мозг «задыхается», когда на нас давят обстоятельства

Вы когда-нибудь оказывались в ситуации, когда у вас были высокие ставки и вы должны были по максимуму показать себя, но в итоге провалились? Согласно науке, это связано с тем, что активность нейронов в мозге падает.

Учёные решили выяснить, что происходит в мозге, когда человек действует под давлением, и почему это приводит к снижению его продуктивности. Результаты исследования опубликованы в Neuron.

Теннисист способен пропустить решающий удар, когда ставки чрезвычайно высоки. Эксперименты на обезьянах показывают, что у них происходит примерно то же самое. Другими словами, они показывают плохие результаты в ситуациях с хорошим вознаграждением.

Команда учёных разработала компьютерную задачу, в которой резус-макаки получали вознаграждение после быстрого и точного перемещения курсора над целью. Каждое испытание давало обезьянам подсказки относительно того, будет ли вознаграждение маленьким, средним, большим или «джекпотом». Награды в виде джекпота были редкими и необычно большими. В итоге создавалась ситуация с высокими ставками и значительным вознаграждением.

Используя крошечный, покрытый электродами чип, имплантированный в мозг обезьян, специалисты наблюдали, как нейронная активность менялась между сценариями вознаграждения. Чип был расположен в двигательной коре. Эта область контролирует движение.

Оказалось, что в сценариях с джекпотом активность нейронов, связанных с подготовкой движений, снижалась. То есть обезьяны не справлялись с задачами из-за того, что их мозг не был достаточно для этого подготовлен.

Также эксперты выяснили, что по мере увеличения размера вознаграждения нейронная активность достигает точки пиковой готовности. При самых больших вознаграждениях эта готовность начинает ослабевать. В итоге мозг становится менее производительным. Учёные назвали это гипотезой нейронного смещения.