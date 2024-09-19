Ученые создали «часы», предсказывающие дату смерти человека

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско в составе научного коллектива создали приложение на основе искусственного интеллекта, помогающее пользователю узнать дату своей смерти. Разработка получила название Death Clock — часы смерти. Об этом сообщает издание New York Post.

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Создатели назвали свою разработку «приложением для долголетия на базе искусственного интеллекта». Перед началом использования программа собирает данные о состоянии здоровья пользователя с помощью специальных вопросников. Учитывается информация о весе, уровне сахара в крови, давлении, качестве сна, физической активности, наличии вредных привычек, питании и других факторах, влияющих на продолжительность жизни.

Кроме того, при расчете предполагаемой даты смерти проводится оценка социальной жизни и психического состояния человека — приложение анализирует, сколько времени пользователь тратит на общение и какое настроение преобладает в определенный момент времени.

Отмечается, что «часы смерти» показывают дату ухода из жизни с точностью до дня. Дополнительно программа отображает биологический возраст и предлагает мотивационные инструменты, варианты упражнений, рекомендации по добавкам и идеи для здорового питания для увеличения жизненного срока.

По словам разработчиков, Death Clock могут мотивировать людей изменить образ жизни и отказаться от привычек, разрушающих здоровье. При этом мотивационный эффект основан на «пугающей близости» даты смерти.