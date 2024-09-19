В Петербурге доказали эффективность наночастиц золота при лечении рака

Группа петербургских ученых из нескольких научных учреждений в рамках своего исследования доказала высокую эффективность наночастиц золота и полимолочной кислоты при лечении рака толстой кишки и кожи путем адресной доставки лекарств к опухоли. Полученные данные позволят в перспективе использовать эти передовые материалы в терапии, сообщила ТАСС младший научный сотрудник НМИЦ им. В. А. Алмазова и аспирантка Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" Мария Истомина.

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"Мы обнаружили, что наночастицы золота и полимолочной кислоты показали наилучшую эффективность в моделях рака толстой кишки и меланомы, что делает их перспективными для дальнейшего использования в таргетной терапии этих видов рака", - рассказала Истомина.

Группа ученых из ЛЭТИ, НМИЦ им. В. А. Алмазова, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева и Алферовского университета сконцентрировалась на изучении перспективных материалов, которые можно было бы использовать в качестве транспорта для адресной доставки лекарственных препаратов против рака к очагам опухолей.

Эффективность адресной доставки зависит от того материала, который используется для данного процесса. Ученые синтезировали наночастицы из наиболее перспективных материалов - полимолочной кислоты, золота, карбоната кальция и диоксида кремния. Далее они наблюдали за их проникновением и эффективным накоплением в моделях трех опухолей - рака толстой кишки, кожи и молочной железы.

Наночастицы золота и молочной кислоты показали наилучший результат в части достижения цели внутри органа из всех наиболее перспективных материалов. Это позволит создавать на их основе целенаправленные средства доставки лекарств для адресной и персонализированной терапии онкологических заболеваний.

При этом наибольшую эффективность материалы показали на раке толстой кишки и меланоме. Молочная железа оказалась более трудно проницаемой для всех перспективных материалов из-за особенностей ее строения. Для данного специфичного органа внутри организма ученые продолжат искать более подходящие уникальные материалы.