Ученые объяснили, как кузнечики могут повысить либидо

Сотрудники университета Дшанг в Камеруне выяснили, что добавление кузнечиков в рацион способно повысить либидо. О неожиданном способе улучшить сексуальную жизнь рассказало издание New York Post.

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Результаты исследования, в котором кузнечиков назвали новым афродизиаком, опубликовали в авторитетном издании Food Science of Animal Products. Установлено, что употребление в пищу кузнечиков способствует повышению полового влечения и улучшает качество сна. Кроме того, оно положительно влияет на здоровье волос и помогает контролировать вес, говорится в статье.

Пользу употребления насекомых объяснили тем, что они богаты питательными веществами, включая белок, незаменимыми аминокислотами, витаминами и минералами. Этими же свойствами обладают и другие продукты, которые принято считать афродизиаками.

И хотя научный эксперимент проводили на крысах, автор исследования Нгнанияйи Абдул заявил, что результаты подчеркивают значимый потенциал съедобных насекомых, таких как кузнечики-конусоголовы.

Ранее эндокринолог Ольга Махрова рассказала о пользе «гормона поцелуев». По ее словам, гормон кисспептин, также известный как «гормон поцелуев», играет важную роль в половом созревании, влияет на фертильность, повышает либидо, а также помогает бороться с депрессией.