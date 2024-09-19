Российские ученые вывели трансгенных кроликов-биореакторов

Инновацию разработали ученые из БелГУ. Известно, что трансгенные животные будут давать молоко, которое можно использовать в процессе производства медицинских препаратов.

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Известно, что молоко такого кролика станет источником аугментата, используемого в хирургической стоматологии. Также в молоке будут выделены факторы роста для косметологии и ценный белок теплового шока человека. Последний применяют при терапии Альцгеймера и Паркинсона.

«Мы в своих исследованиях предлагаем использовать кролика не просто как источник сельхоз сырья, а как биореактор», — заявил журналистам РЕН ТВ директор центра генетических технологий БелГУ Алексей Дейкин.

Первые эксперименты прошли на мышах, которым смоделировали некроз некоторых участков головного мозга. В этой ситуации мозг грызунов стал вырабатывать белок теплового шока.

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