Ученые назвали продукты и напитки, снижающие риск деменции

Открытие сделали ученые из Университета Квинс в Белфасте в координации с коллегами из Испании, Дании, Австралии и Австрии. При этом “эликсирами” стали чай, красное вино и ягоды.

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В экспериментах приняли участие 121 986 взрослых человек в возрасте от 40 до 70 лет. Данные для анализа предоставил британский биобанк. Исследователи изучили привычный рацион волонтеров и наличие в нем продуктов питания, насыщенных флавоноидами. Этот компонент есть в фруктах, овощах, ягодах и некоторых напитков на растительной основе.

На протяжении 9 лет исследователи отслеживали признаки деменции у испытуемых. Оказалось, что у тех, кто чаще употреблял богатые флавоноидами продукты питания, риск развития деменции был ниже на 28%. По данным журнала JAMA Network Open, люди с депрессией снизили вероятность нейродегенеративного сценария на 43-48%.

Для здоровья также полезны: яблоки, виноград, апельсины, грейпфрут, сладкий перец, лук и темный шоколад.

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Ранее стало известно, что американские ученые хотят узнать, помогут ли устройства для отслеживания сна обнаружить деменцию.